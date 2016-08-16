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Задержаны трое подозреваемых в ограблении частных домов в Подмосковье. Общий ущерб от их преступлений составил около 5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД РФ.

По данным следствия, с 2015 года два уроженца Молдавии и житель Московской области нападали на владельцев частных домов. Угрожая хозяевам ножом и пистолетом, они похищали деньги, ювелирные изделия и другие ценные вещи.

Подозреваемые тщательно готовились к преступлениям: они наблюдали за своими жертвами и готовили пути отхода. Во время обысков у злоумышленников были найдены инструменты для взлома замков, маски, сотовые телефоны, травматическое и пневматическое оружие, ножи, а также ювелирные изделия.

Сейчас установлена причастность подозреваемых к совершению трех нападений. Оперативники определяют другие эпизоды преступлений и ищут возможных соучастников.