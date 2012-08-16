На московских вокзалах полицией задержаны 150 мигрантов

В Москве растет число преступлений, совершаемых мигрантами. Очередной рейд провели полицейские и миграционная служба на столичных вокзалах. В результате в отделы полиции были доставлены около 150 приезжих

15 августа полиция совместно с миграционной службой провела рейд на московских вокзалах. Проверки прошли на Казанском, Ленинградском, Ярославском, Киевском и Курском вокзалах.

В результате в отделы полиции были доставлены около 150 иностранцев. Помимо проверки документов, их проверяли на причастность к преступлениям, совершенным на территории России.

За нарушение правил пребывания в стране к административной ответственности были привлечены 34 человека. Еще двое приезжих попались на изготовлении поддельных документов – в отношении них решается вопрос о возбуждении уголовных дел, сообщает пресс-служба столичного главка.

Напомним, в московской полиции недавно были созданы специальные подразделения по борьбе с незаконной миграцией. В них работает 71 сотрудник. Отделения были сформированы за счет перераспределения существующей штатной численности.