Полиция Москвы собрала 4 млн рублей для пострадавших на Кубани

Сотрудники столичной полиции собрали более 4 миллионов рублей для пострадавших от наводнения в Краснодарском крае. Помимо этого, собрана одежда, бытовая химия и предметы первой необходимости.

В ближайшее время эта гуманитарная помощь будет отправлена в Краснодарский край, сообщили в пресс-службе МВД РФ.

Напомним, в ночь на 7 июля паводок затопил более 7 тысяч жилых домов в Геленджике, Новороссийске и Крымске, а также в ряде поселков Краснодарского края. Были нарушены системы энерго-, газо- и водоснабжения, автомобильное и железнодорожное движение.

В результате ЧП, по последним данным, погиб 171 человек.