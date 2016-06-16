Полицейские в Рязанском районе раскрыли кражу мотоцикла

Фото: m24.ru/Роман Балаев

В Москве по горячим следам задержали подозреваемого в краже мотоцикла, сообщает пресс-службу УВД по Юго-Восточному округу.

По словам потерпевшего, 32-летнего уроженца Ставропольского края, 14 июня в период с 02:00 до 06:00 неизвестный похитил его мотоцикл "Сузуки" с парковки на Луховицкой улице. Ущерб составил 170 тысяч рублей.

15 июня в 23:00 сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Рязанскому району на улице Зарайской задержали двоих подозреваемых. Ими оказались москвичи в возрасте 26-27 лет. Похищенное транспортное средство было изъято.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Сегодня же на западе Москвы полицейские задержали 21-летнего ранее судимого жителя столицы, который инсценировал угон своей иномарки. Подозреваемый планировал получить страховую компенсацию.