Французская полиция усилила охрану тренировочного поля россиян

Фото: AP/ТАСС/Geert Vanden Wijngaert

Французская полиция усилила охрану и меры безопасности на тренировочном поле российской сборной в Круасси-сюр-Сен, сообщает агентство "Р-Спорт".

Отмечается, что меры безопасности усилили без предварительного уведомления. Для прибывающих на тренировку сборной России журналистов поставили два дополнительных кордона, а также изменили правила прохода. Теперь допуск на территорию возможен только при предъявлении аккредитации УЕФА, аккредитации на тренировку и паспорта. Раньше требовалась только официальная аккредитация УЕФА.

По словам официального представителя французской полиции, решение об усилении мер безопасности приняли утром 16 июня. Представитель мэрии Круасси-сюр-Сен сообщил, что охрану тренировочного поля усилили из-за недавнего случая проникновения посторонних на территорию арены.

На нынешнем чемпионате Европы объектом пристального внимания французских правоохранителей стали российские болельщики. После матча Россия – Англия, который прошел в Марселе 11 июня, три десятка болельщиков прорвались в английский сектор и устроили потасовки. УЕФА оштрафовал Российский футбольный союз (РФС) на 150 тысяч евро, а также условно дисквалифицировал сборную России до конца чемпионата Европы.

Помимо этого, утром 14 июня французский спецназ блокировал автобус с организованными группами российских фанатов, которые ехали Лилль на матч национальной сборной и командой Словакии. В автобусе находились 43 человека. Всех их доставили в Марсель. Позднее стало известно, что 20 задержанных в Марселе российских болельщиков будут выдворены из Франции в ближайшее время.