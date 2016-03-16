В квартире в центре Москвы полиция обнаружила оружейный арсенал

Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев

Крупный арсенал оружия обнаружили полицейские в квартире одного из жилых домов в центре Москвы. Как сообщает "Интерфакс", владелец квартиры – 40-летний мужчина задержан.

По версии следствия, мужчина занимался ремонтом, изготовлением и продажей современных типов оружия. К нему сотрудники правоохранительных органов наведались в ходе расследования ранее возбужденного уголовного дела о незаконном обороте оружия.

Уточняется, что из квартиры дома на улице Стройковская полицейские изъяли пистолет "Браунинг", три револьвера, пистолет "Парабеллум", два пистолета ТТ, семь автоматов, пять винтовок, а также четыре ручных пулемета.

По факту незаконного оборота оружия возбуждено уголовное дело. Конфискат отправлен на экспертизу, а владелец квартиры взят под стражу.

Отметим, что это уже второй случай изъятия крупного оружейного арсенала в Москве за последнюю неделю. В минувшую пятницу в квартире на западе Москвы было изъято более 20 единиц оружия, в том числе пистолеты "Глок", "Вальтер", "Маузер", револьверы "Наган", "Лефоше", многочисленные винтовки, ручные гранаты и снаряды времен Великой Отечественной войны, свыше тысячи патронов различного калибра.

В отношении 47-летнего хозяина квартиры было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение огнестрельного оружия", его отпустили под подписку о невыезде. В настоящее время полиция выясняет, откуда оружие прибыло в Москву.