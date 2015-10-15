Сотрудники полиции закрыли нелегальный игровой клуб в центре Москвы

В центре столицы сотрудниками полиции закрыт нелегальный игровой клуб. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-служба столичного главка МВД.

Клуб размещался в одном из домов на улице Яузская. Для того чтобы попасть на игру, надо было получить рекомендации игроков, которые являются постоянными клиентами, а также назвать специальный пароль. Оперативники проникли внутрь под видом игроков и провели "контрольную игру", после которой объявили о проверке.

В ходе операции полицейские изъяли 19 игровых аппаратов и документацию, имеющую значение для расследования. В момент проверки в заведении находились администратор и еще один человек, которые были доставлены в ОМВД по Таганскому району.

Все материалы переданы в Следственный комитет для принятия процессуального решения.