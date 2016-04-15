Задержан пытавшийся поджечь себя в центре Москвы мужчина

Фото: ТАСС/Татьяна Силина
Полиция задержала гражданина Республики Конго, который грозился поджечь себя в центре Москвы, если ему откажут в получении временного убежища, сообщает Агентство "Москва".
Отмечается, что неизвестный гражданин стоял с канистрой бензина в руках в Староконюшенном переулке. Позже выяснилось, что иностранец, временно проживающий в Таганроге, подавал документы для получения временного убежища, и в случае отказа готов был себя поджечь.
Мужчину задержали для дальнейшего разбирательства, а затем отправили в психиатрическую Больницу № 3 имени Гиляровского.
На днях мужчина устроил дебош в офисе телеканала "Пятница" после отказа во встрече с одним из ведущих. Инцидент произошел в помещении бизнес-центра на Олимпийском проспекте. 31-летний мужчина пришел в представительство телеканала "Пятница". Он хотел встретиться с одним из ведущих, однако ему было отказано.
После этого мужчина бейсбольной битой, которую он принес с собой заранее, разбил стеклянные витражи и испортил мебель. Подозреваемого задержали сотрудники полиции. \