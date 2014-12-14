Неизвестные ограбили ювелирный магазин на юго-востоке Москвы

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Неизвестные ограбили ювелирный магазин на юго-востоке столицы, сообщает Агентство "Москва".

"Сегодня, 14 декабря, в 10.35 трое неизвестных ворвались в ювелирный магазин по адресу: Рязанский проспект, дом 77. Злоумышленники, угрожая кассиру предметом, похожим на пистолет, разбили витрины, похитили ювелирные изделия и скрылись", - пояснили в полиции.

Сейчас устанавливается сумма ущерба, ведется розыск подозреваемых.

Отметим, что в ноябре в Москве ограбили сразу два ювелирных салона. 8 ноября из магазина грабители похитили украшения на 10 миллионов рублей.

Нападение произошло по адресу: ул. Ташкентская, д.18. Прибывшая на место полиция установила, что пятеро неизвестных, двое в медицинских масках, разбили стеклянную дверь и вошли в магазин. Охранник выстрелил в них из газового пистолета. После этого злоумышленники избили мужчину и ранили его в руку, предположительно, из травматического оружия.

А 9 ноября неизвестные в масках ограбили магазин по адресу: Можайское шоссе, д. 31, к.1. Грабители, угрожая предметом, похожим на оружие, разбили витрины, похитили ювелирные изделия и скрылись.