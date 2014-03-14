Форма поиска по сайту

14 марта 2014, 00:27

Безопасность

Столичная полиция проведет проверку по факту пожара в байкерском клубе

Фото: ИТАР-ТАСС

Московская полиция подключилась к выяснению причин пожара в клубе байкеров "Ночные волки" на северо-западе Москвы.

"Сотрудники московской полиции проведут проверку в целях установления причин и обстоятельств пожара в байк-клубе", - сообщил ИТАР-ТАСС начальник пресс-службы Главного управления МВД по Москве Андрей Галиакберов.

Напомним, что возгорание произошло в байкерском клубе на улице Нижние Мневники. Площадь пожара в деревянном здании составила около 100 квадратных метров. В настоящее время возгорание полностью ликвидировано. Горела крыша здания, расположенный внутри трактир и музей мототехники.

