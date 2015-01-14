В центре Москвы задержали Алексея Навального

Алексей Навальный. Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Полиция задержала Алексея Навального, нарушившего условия домашнего ареста. Об этом оппозиционер сообщил в своем микроблоге в Twitter.

"На выходе с "Эхо Москвы" задержала полиция. Везут куда-то", - написал Навальный.

Напомним, 30 декабря Замоскворецкий суд приговорил Навального, признанного виновным по делу о хищении более 26 миллионов рублей у компании "Ив Роше", к 3,5 годам лишения свободы условно, его брат Олег Навальный был приговорен к 3,5 годам реального заключения.

По версии следствия, компания "Главподписка", где работали братья Навальные, выступала в качестве экспедиторского агентства и предоставляла посреднические услуги по доставке грузов для известной косметической фирмы "Ив Роше".

В 2008 году брат Олег Навальный убедил "Ив Роше" заключить договор на грузоперевозки с фирмой "Главподписка". Четыре года "Ив Роше" перечисляла деньги "Главподписке", которая, как предполагают правоохранители, оставляла половину денег себе, а оставшуюся часть перечисляла другой фирме, которая возила грузы.

Таким образом, если бы "Ив Роше" работала напрямую с перевозчиком, она потратила бы не 55, а 29 миллионов рублей.

Кроме того, полагают следователи, еще около 4,4 миллиона рублей были похищены у "Многопрофильной процессинговой компании". Похищенные деньги были легализованы путем перечисления по "фиктивным основаниям на подконтрольное им и их родственникам" ООО "Кобяковская фабрика по лозоплетению".

Согласно позиции защиты, "Ив Роше" могла отказаться от услуг "Главподписки" в любой момент, но компанию устраивало качество и цены, а потому договоры пролонгировались, так что никаких преступлений обвиняемые не совершали.

Ранее Алексей Навальный был приговорен к пяти годам лишения свободы условно по обвинению в мошенничестве по «делу «Кировлеса».