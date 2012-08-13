Полицейский в Подмосковье устроил ДТП с летальным исходом

ИТАР-ТАСС

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту аварии в Подмосковье, в результате который погиб один человек.

9 августа 2012 года на участке дороги, ведущей от Каширского шоссе к поселку Горки Ленинские, инспектор службы Ленинского отдела вневедомственной охраны УМВД РФ решил обогнать по обочине впереди идущий автомобиль.

Грубо нарушив, таким образом, правила, полицейский не справился с управлением, его автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с иномаркой, двигавшейся в противоположном направлении.

От полученных травм женщина – водитель иномарки скончалась в машине "скорой помощи", а сотрудник полиции был госпитализирован с многочисленными переломами.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека). Ведется расследование, сообщает пресс-служба СК РФ.

Напомним также, что сегодня в МВД подтвердили факт ДТП, произошедшего в Подмосковье с участием начальника Главного центра связи и защиты информации ведомства Дмитрия Бури. Авария также произошла 9 августа под Чеховом.

По данным РИА Новости, Буря на автомобиле Toyota ехал в отпуск в Крым вместе с семьей. В Чеховском районе Московской области на полосу встречного движения выехал скутер и столкнулся с его иномаркой. В результате 36-летний скутерист сломал левое плечо и повредил ногу, его 26-летняя пассажирка получила перелом шеи. По предварительным данным, водитель скутера находился в состоянии алкогольного опьянения.