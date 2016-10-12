Полиция ищет напавших на дочь Федора Емельяненко

Фото: ТАСС/Александра Краснова

Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на дочь президента Союза ММА Федора Емельяненко, сообщает Агентство "Москва".

Уголовное дело заведено по статье "Побои". Сейчас полицейские устанавливают все детали происшедшего.

Дочь Емельяненко госпитализировали с ушибом грудной клетки в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы.

Как отмечают врачи, девочка чувствует себя неплохо. В ближайшие дни ее выпишут из больницы.