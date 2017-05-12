Сработавшее в Риме взрывное устройство имело таймер

Фото: ТАСС/Paolo Manzo/Zuma

Полиция обнаружила таймер у взрывного устройства, которое сработало в центре Рима, сообщает "Газета.ру".

Правоохранители заявили, что это был демонстративный взрыв и злоумышленники не хотели, чтобы кто-то погиб или пострадал.

Взрыв прогремел 12 мая на улице Авентино в центральной части Рима рядом с почтовым отделением.

В результате происшествия никто не пострадал, был поврежден лишь один автомобиль.

Специалисты предполагают, что злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство.