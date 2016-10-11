Москвич выстрелил в охранника торгового центра из газового пистолета

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Сотрудники полиции задержали 21-летнего москвича, которого подозревают в стрельбе из газового пистолета, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Инцидент произошел в торговом центре на Семеновской площади. По словам охранника одного из залов, молодой человек проявлял агрессию в отношении других посетителей.

После того, как охранник сделал несколько замечаний посетителю, тот нацелил на него оружие и выстрелил, причинив химические ожоги.

Нарушителя задержали на месте преступления. Против него заведено уголовное дело по статье "Хулиганство".