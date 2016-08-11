Форма поиска по сайту

11 августа 2016, 09:40

Безопасность

Задержан подозреваемый в вымогательстве полумиллиона рублей

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Столичные полицейские задержали подозреваемого в вымогательстве денежных средств у мужчины, сообщает пресс-служба главного управления МВД по Москве.

Житель столицы обратился в полицию 8 августа. Он рассказал, что злоумышленник на почве неприязненных отношений, угрожая физической расправой ему и его семье, требовал 500 тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался безработный 35-летний уроженец Республики Чувашия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство". Подозреваемый помещен под арест.

Ранее на юге Москвы задержали двух подозреваемых в похищении предпринимателя и вымогательстве. Злоумышленники, угрожая пистолетом, затолкали бизнесмена в свой автомобиль. Они требовали у мужчины более двух миллионов рублей.

полиция вымогательство следствие уголовное дело

