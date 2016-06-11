Задержаны похитители 245 миллионов рублей

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В Москве задержаны двое подозреваемых в хищении 245 миллионов рублей под видом оформления кредитных договоров, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

По версии следствия, двое злоумышленников в целях получения кредита предоставили в банк подложные документы и недостоверные сведения о финансовом состоянии организации. В результате были заключены три кредитных договора. На указанный расчетный счет поступили денежные средства в размере 245 миллионов рублей, которыми злоумышленники распорядились по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере". Подозреваемые взяты под стражу.