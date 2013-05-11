Мужчина скончался, выпав из окна отделения полиции

Фото: ИТАР-ТАСС

Подмосковные следователи проводят проверку по факту падения мужчины из окна отделения полиции.

Как сообщает СК по Московской области, инцидент произошел рано утром 11 мая. По предварительным данным, 26-летний житель Подмосковья был доставлен в отделение полиции для дачи объяснений. Задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения.

По невыясненным пока обстоятельствам, мужчина выпал из окна на пятом этаже здания и был доставлен в реанимацию Красногорской городской больницы. Однако позже он скончался от полученных травм.

"В настоящее время следствием выясняются все обстоятельства происшедшего, в том числе был ли это несчастный случай или самоубийство. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – говорится в сообщении Следственного комитета.