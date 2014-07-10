Пойманы аферисты, пытавшиеся заработать на продаже самолетов

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Полиция задержала двоих аферистов, которые занимались продажей иностранным компаниям гражданских самолетов по заниженным ценам. Они выдавали себя за доверенных лиц руководителей одной из авиакорпораций, сообщает в четверг, 10 июля, пресс-служба МВД России.

Следствием установлено, что злоумышленники предлагали заинтересованным покупателям содействие при заключении соглашений на поставку авиатехники на выгодных условиях.

Так, за снижение стоимости каждого пассажирского самолета на 10 миллионов евро подозреваемые потребовали у представителя иностранной компании 50-процентный "откат". По их словам, денежные средства предназначались высокопоставленным должностным лицам. Данная информация в последующем не подтвердилась.

Аферистов задержали в момент получения аванса в размере 90 миллионов рублей. Ими оказались двое безработных жителей столицы.

В настоящее время подозреваемые находятся под стражей. Решается вопрос об избрании меры пресечения.