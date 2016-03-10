Избивших безбилетного пассажира контролеров могут уволить с работы

Фото: ТАСС/Елена Пальм

Кассиров-контролеров, напавших на безбилетного пассажира в электричке, могут уволить, рассказали m24.ru в пресс-службе ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания". Инцидент произошел утром 8 марта в электричке, следовавшей из Фрязево в Москву.

Утром 8 марта при проверке билетов в электричке, следовавшей по маршруту "Фрязево – Москва", у работников ЦППК произошел конфликт с мужчиной, не оплатившим проезд. По данным пресс-службы перевозчика, пассажир никак не реагировал на просьбы контролеров оплатить билет или покинуть поезд и вел съемку на планшет. Конфликт перерос в настоящую потасовку, охранники отобрали у мужчины планшет. Несколько СМИ опубликовали снятое во время происшествия видео.

В ЦППК отметили, что на станции "Кусково" все участники происшествия обратились в полицию, где молодому человеку вернули его гаджет. Однако в Управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу сказали m24.ru, что подобных обращений в полицию зарегистрировано не было.

Сейчас перевозчик проводит расследование инцидента, по его результатам компания применит "жесточайшие меры дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения". Подрядному охранному агентству "Аэрогвард", чьи сотрудники напали на мужчину в электричке, также предстоит провести расследование и привлечь виновных к ответственности.

Отметим, работа контролеров нередко сопровождается конфликтами. Так, ГКУ "Организатор перевозок" в 2016 году планирует обследовать 140 своих контролеров у психиатров. По мнению учреждения, оно необходимо в связи с фактором "физической перегрузки".

Кроме того, чаще всего пассажиры ЦППК жалуются на работу именно кассиров-контролеров. С декабря 2014 года перевозчик получил порядка 2,5 тысяч обращений через сайт "Народный контроль".