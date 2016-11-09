Полицейские закрыли притон на юго-западе Москвы

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Полицейские ликвидировали притон по оказанию платных интимуслуг на юго-западе Москвы, сообщает Агентство "Москва".

Заведение располагалось в квартире по улице Марии Ульяновой. В нем работали шесть девушек в возрасте от 18 до 25 лет.

Задержана подозреваемая в организации притона 22-летняя уроженка дальнего зарубежья. Подозреваемая знакомилась в клубах и кафе со своими соотечественницами, обещая им хорошую плату за занятие проституцией.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье "Организация занятия проституцией". В отношении девушек составлены административные протоколы.