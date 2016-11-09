Задержан подозреваемый в избиении актрисы Александры Березовец-Скачковой

Фото: m24.ru/Роман Балаев
Участковый в Москве задержал подозреваемого в избиении российской актрисы Александры Березовец-Скачковой, сообщает ТАСС.
Им оказался ее сводный брат.
33-летний уроженец Мурманска несколько раз ударил Березовец-Скачкову в ходе возникшей ссоры. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Побои". Мужчину отпустили под подписку о невыезде.
Александра Березовец-Скачкова – российская актриса театра и кино. Она известна по ролям в таких фильмах, как "Ирония судьбы. Продолжение", "Дальнобойщики-3" и других.