В Крылатском рабочие стройфирмы задержаны за кражу более 23 тонн арматуры

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Сотрудники полиции задержали рабочих, подозреваемых в краже арматуры с одного из строительных объектов на западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

В дежурную часть обратился представитель строительной организации. Заявитель сообщил, что по результатам проведенной инвентаризации на одном из объектов фирмы, расположенном на Рублевском шоссе, была выявлена пропажа более 23 тонн арматуры.

Материальный ущерб составил 570 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска на рабочем месте задержали подозреваемых. Ими оказались 23-летний уроженец Средней Азии и 27-летний москвич, рабочие указанной организации.

Полицейские установили, что задержанные, используя свое служебное положение, регулярно похищали строительное оборудование.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата".