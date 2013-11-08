Более 5 тысяч полицейских прошли проверку на наркотики

Фото: ИТАР-ТАСС

Проверку на наркотики прошли более 5 тысяч сотрудников столичной полиции, рассказал в интервью телеканалу "Москва 24" глава ГУ МВД по Москве Анатолий Якунин.

Он отметил, что в крови нескольких полицейских обнаружили наркотики. В ближайшее время эти сотрудники будут уволены.

"Я пока не буду говорить количество, мы постараемся эту работу закончить до конца года. И потом тогда уже доведем до общественности наши результаты", - сказал Якунин.

Он добавил, что процедура сдачи крови совершенно прозрачна. Кровь берется врачом у каждого сотрудника под наблюдением руководства.

При этом глава столичной полиции и его замы уже прошли тесты на наркотики, показав пример личному составу."Мы не можем больше ждать, нам нужно проверить на тест всех сотрудников органов внутренних дел, которые каждый день заступают на службу с оружием, которые обеспечивают безопасность граждан", - подчеркнул Якунин.