Полиция проверит всех наркозависимых на причастность к преступлениям

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичная полиция проверит более 30 тысяч наркозависимых граждан на причастность к преступлениям, заявил глава ГУ МВД по Москве в эфире телеканала "Москва 24".

По его словам, таким образом полиция пытается спасти родственников наркоманов, а также их самих, ведь в суде наркозависимым людям назначат принудительное лечение.

За 10 месяцев наркоманы совершили более 3 тысяч преступлений в Москве. Якунин отметил, что не считает наркозависимых людей простыми больными.

"Если он совершает преступление, для того чтобы поддерживать свое состояние, он совершает уголовные преступные деяния. И он должен за это нести ответственность", - сказал глава столичной полиции.