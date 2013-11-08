Столичная полиция стала работать эффективнее несмотря на сокращения

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве возросла эффективность борьбы с преступностью, несмотря на сокращение 20 тысяч сотрудников при реформе МВД. Об этом в эфире "Москва 24" заявил глава столичного управления МВД Анатолий Якунин.

По его словам, с начала 2013 года зафиксировано снижение преступности по основным составам, таким как грабежи, разбои, квартирные кражи, кражи транспортных средств, убийства, причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилования. Также существенно повысилась раскрываемость по всем этим направлениям.

Якунин отметил, что при работе столичная полиция делает упор на профессиональный уровень. "Это первично. Потому что только через профессиональный уровень мы можем понять результаты оперативной служебной деятельности и компенсировать то сокращение", - начальник полиции Москвы.

Параллельно совершенствованию личного состава происходит также внедрение научно-технических и инновационных методов в деятельность полиции.

По словам Якунина, в настоящее время штат столичной полиции укомплектован на 95 процентов. "На сегодняшний день находятся на оформлении более 6 тысяч кандидатов", - добавил он.