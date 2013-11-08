В Западном Бирюлеве могут провести переаттестацию полицейских - Якунин

Глава столичного управления МВД Анатолий Якунин планирует провести переаттестацию сотрудников полиции района Бирюлево Западное. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Москва 24".
Окончательное решение по этому вопросу будет принято совместно с новым руководителем районного отдела полиции, который будет представлен после 10 ноября.
По словам Якунина, он лично поедет в Бирюлево Западное, чтобы проверить, как изменилась работа полиции после событий, вызванных убийством местного жителя Егора Щербакова.
"Начальнику районного отдела будет обеспечена поддержка. Он должен просмотреть по каждому руководителю и по каждому сотруднику. В первую очередь, по участковым уполномоченным. Может быть, даже пойдем на то, чтобы провести внеочередную переаттестацию в Бирюлево Западном, но пока еще решения на этот счет нет. Потому что этот процесс очень длительный, а у нас нет, к сожалению, времени. Нам нужно сегодня работать для того, чтобы обеспечить безопасность граждан и оздоровить обстановку именно в Бирюлево Западном", - подчеркнул глава московского ГУ МВД.
История вопросаВ ночь на 10 октября 2013 года в районе Бирюлево Западное был убит Егор Щербаков. Главным подозреваемым по делу стал уроженец Азербайджана Орхан Зейналов. По району прошла волна беспорядков, в ходе которых была разгромлена местная овощебаза.
Сотрудниками полиции Зейналов был задержан 15 октября, а в ходе проверок на овощебазе в Западном Бирюлеве были выявлены массовые нарушения.
В ходе расследования в Бирюлеве был уволен глава УВД по ЮАО генерал-майор полиции Александр Подольный и начальника МУРа Александр Трушкин.
Позже мэр Москвы отстранил от должностей префекта ЮАО Георгия Смолеевского и главу управы района Западное Бирюлево Виктора Легавина.