В Западном Бирюлеве могут провести переаттестацию полицейских - Якунин

Глава ГУ МВД по Москве - об изменениях в полиции Западного Бирюлева

Глава столичного управления МВД Анатолий Якунин планирует провести переаттестацию сотрудников полиции района Бирюлево Западное. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Москва 24".

Окончательное решение по этому вопросу будет принято совместно с новым руководителем районного отдела полиции, который будет представлен после 10 ноября.

По словам Якунина, он лично поедет в Бирюлево Западное, чтобы проверить, как изменилась работа полиции после событий, вызванных убийством местного жителя Егора Щербакова.

"Начальнику районного отдела будет обеспечена поддержка. Он должен просмотреть по каждому руководителю и по каждому сотруднику. В первую очередь, по участковым уполномоченным. Может быть, даже пойдем на то, чтобы провести внеочередную переаттестацию в Бирюлево Западном, но пока еще решения на этот счет нет. Потому что этот процесс очень длительный, а у нас нет, к сожалению, времени. Нам нужно сегодня работать для того, чтобы обеспечить безопасность граждан и оздоровить обстановку именно в Бирюлево Западном", - подчеркнул глава московского ГУ МВД.

