Полиция в Париже применила слезоточивый газ против демонстрантов

Фото: ТАСС/Zuma/Joel Goodman

Полиция в Париже применила слезоточивый газ и резиновые пули против участников шествия, которые вышли на улицы из-за недовольства победы Эммануэля Макрона на президентских выборах, сообщает РИА Новости.

Шествие началось у Площади Республики, колонна мирно двигалась к Бульвару Бомарше, но после нескольких провокаций возникла потасовка.

Правоохранительные органы разделили толпу, и часть молодежи оказалась зажата между двумя кордонами полицейских. В отношении протестующих применили слезоточивый газ, точное число пострадавших неизвестно.

Также сообщается о нападении полицейских на журналиста Sputnik France. Правоохранители отняли у нее защитную каску и пытались разбить телефон, с которого велась прямая трансляция событий.