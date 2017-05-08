Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 мая 2017, 18:41

Безопасность

Полиция в Париже применила слезоточивый газ против демонстрантов

Фото: ТАСС/Zuma/Joel Goodman

Полиция в Париже применила слезоточивый газ и резиновые пули против участников шествия, которые вышли на улицы из-за недовольства победы Эммануэля Макрона на президентских выборах, сообщает РИА Новости.

Шествие началось у Площади Республики, колонна мирно двигалась к Бульвару Бомарше, но после нескольких провокаций возникла потасовка.

Правоохранительные органы разделили толпу, и часть молодежи оказалась зажата между двумя кордонами полицейских. В отношении протестующих применили слезоточивый газ, точное число пострадавших неизвестно.

Также сообщается о нападении полицейских на журналиста Sputnik France. Правоохранители отняли у нее защитную каску и пытались разбить телефон, с которого велась прямая трансляция событий.

7 мая во Франции прошли президентские выборы, где победу одержал лидер движения "На марше" Эммануэль Макрон, он получил 66,1 процента голосов. После его победы в Нанте, Лионе, Гренобле и Париже вспыхнули беспорядки: митингующие скандировали радикальные лозунги и бросали бутылки в полицейских.

После победы Макрона во Франции вспыхнули беспорядки. На улицы вышли сотни недовольных, протесты прошли в Лионе, Гренобле и Париже.

полиция протесты Париж жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика