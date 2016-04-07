Пьяный подросток обстрелял рабочих с балкона на юго-востоке Москвы

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Пьяный 15-летний подросток обстрелял рабочих на стройке из пневматического ружья с балкона жилого дома на юго-востоке Москвы. Об этом m24.ru сообщили в пресс-службе столичной полиции.

В результате стрельбы пострадал один человек, нарушитель был задержан.

По данным полиции, инцидент произошел накануне на 3-й Институтской улице.

Подростка допросили, в отношении его матери составлен протокол об административном правонарушении.

"В ближайшее время они будут вызваны на комиссию по делам несовершеннолетних, где будет принято решение по существу данного правонарушения", – рассказали в пресс-службе.