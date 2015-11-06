Столичные полицейские взяли под опеку амурского тигренка Степу

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Столичные полицейские взяли шефство над тигренком, который был изъят у браконьеров в начале октября текущего года. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

"Тигренок Степа не адаптирован к жизни в дикой природе, поэтому московские полицейские приняли решение взять шефство и быть за него в ответе, а также обеспечивать всем необходимым", – говорится в сообщении пресс-службы.

Четырехмесячный детеныш амурского тигра прилетел в Москву на самолете из Нижневартовска. По прилету его изъяли у перекупщиков редких животных.

После изъятия тигренка поместили в Центр передержки животных "Простар+" под Яхромой. В настоящее время полиция проводит необходимые мероприятия в отношении лиц, причастных к незаконному обороту животных.

