Столичные полицейские взяли под опеку амурского тигренка Степу

Столичные полицейские взяли шефство над тигренком, который был изъят у браконьеров в начале октября текущего года. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
"Тигренок Степа не адаптирован к жизни в дикой природе, поэтому московские полицейские приняли решение взять шефство и быть за него в ответе, а также обеспечивать всем необходимым", – говорится в сообщении пресс-службы.
Четырехмесячный детеныш амурского тигра прилетел в Москву на самолете из Нижневартовска. По прилету его изъяли у перекупщиков редких животных.
После изъятия тигренка поместили в Центр передержки животных "Простар+" под Яхромой. В настоящее время полиция проводит необходимые мероприятия в отношении лиц, причастных к незаконному обороту животных.
Ранее сообщалось, что львица по кличке Клеопатра, обнаруженная в начале прошлого года в купе "Невского экспресса", обрела свой постоянный дом в Центре экзотических кошек Княгиничевых.
