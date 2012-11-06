Почти половину преступлений в Москве совершают приезжие

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные полицейские с начала года задержали более 17 тысяч нелегальных мигрантов. При этом практически каждое второе преступление в Москве совершается приезжими. Об этом сообщил начальник столичного главка Анатолий Якунин.

Он пояснил, что 48 процентов всех преступлений и до 80 процентов убийств в Москве – дело рук мигрантов из других государств.

По словам начальника столичной полиции, москвичей больше всего беспокоят три вопроса: соблюдение миграционного законодательства, этническая преступность и борьба с коррупцией.

Всего за 10 месяцев 2012 года в Москве было совершено 149 тысяч преступлений, 369 из них убийства, сообщает ИТАР-ТАСС. Расследовано более 40 тысяч преступлений, причем, статистика раскрываемости осталась на прежнем уровне.