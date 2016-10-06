Неизвестный отобрал у мужчины 700 тысяч долларов на востоке Москвы

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Полиция разыскивает злоумышленника, отобравшего у мужчины сумку, в которой, по предварительным данным, находились деньги, рассказали m24.ru в пресс-службе столичного главка МВД.

Инцидент произошел возле дома 2 по Щелковскому шоссе. К водителю припаркованного автомобиля подошел неизвестный, и, угрожая пистолетом, отобрал сумку. По данным СМИ, в украденной сумке было около 700 тысяч долларов.

В городе объявлен план "Перехват". Полиция разыскивает черный автомобиль BMW.