На востоке Москвы обнаружили труп

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На Амурской улице рядом с домом №5 обнаружен труп мужчины с несколькими ранениями, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка МВД России.

"Тело обнаружили в среду днем. В настоящее время на месте происшествия работают представители Следственного комитета", - отметили в ведомстве.

По информации источника "Интерфакса", труп с несколькими огнестрельными ранениями был обнаружен около гаражей на Амурской улице.

По предварительным данным, его застрелил неизвестный, скрывшийся на автомобиле марки Dodge, который объявлен в розыск.