06 июня 2017, 18:02

Безопасность

Стрельба с участием полицейского произошла у собора Парижской Богоматери

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

Французский полицейский выстрелил выстрелил в мужчину, пытавшегося напасть на него с молотком, сообщается в twitter местной полиции.

Инцидент произошел у собора Парижской Богоматери. Полиция призвала людей не приближаться к месту случившегося.

По данным AFP, злоумышленник получил ранение, его обезвредили.

Туристы оказались заперты внутри Нотр-Дам-де-Пари, в то время как полиция проводила спецоперацию по обезвреживанию преступника, сообщает телеканал BFMTV. Сейчас там находятся около 900 человек. Квартал вокруг собора оцепили.

