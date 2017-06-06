Форма поиска по сайту

06 июня 2017, 14:56

Безопасность

СМИ назвали имя третьего исполнителя теракта в Лондоне

Фото: ТАСС/Dominic Lipinski/FA Bobo/PIXSELL/PA Images

Третьим исполнителем теракта в Лондоне является Юссеф Загба, который ранее был задержан при попытке попасть в Сирию через Турцию, сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

Загба родился в марокканском городе Фес в 1995 году. Его отец был подданным Марокко, а мать – гражданка Италии.

После распада семьи, мать переехала в пригород итальянского города Болоньи.

Весной 2016 года Загба был задержан в аэропорту Болоньи при попытке попасть в Сирию через Турцию. Итальянские правоохранители внесли молодого человека в список представляющих опасность лиц и проинформировали об этом марокканские и британские спецслужбы.

До недавнего времени Загба жил в Лондоне, где работал в ресторане.

Вечером 3 июня микроавтобус сбил пешеходов на Лондонском мосту, спустя несколько минут произошло нападение на рынке Боро. При теракте погибли семь человек, 48 пострадали. Троих террористов ликвидировала полиция.

Ранее полиция назвала имена двух исполнителей теракта. Ими были 30-летний Рашид Редван и 27-летний Хурам Батт.

