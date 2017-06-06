СМИ назвали имя третьего исполнителя теракта в Лондоне

Фото: ТАСС/Dominic Lipinski/FA Bobo/PIXSELL/PA Images

Третьим исполнителем теракта в Лондоне является Юссеф Загба, который ранее был задержан при попытке попасть в Сирию через Турцию, сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

Загба родился в марокканском городе Фес в 1995 году. Его отец был подданным Марокко, а мать – гражданка Италии.

После распада семьи, мать переехала в пригород итальянского города Болоньи.

Весной 2016 года Загба был задержан в аэропорту Болоньи при попытке попасть в Сирию через Турцию. Итальянские правоохранители внесли молодого человека в список представляющих опасность лиц и проинформировали об этом марокканские и британские спецслужбы.

До недавнего времени Загба жил в Лондоне, где работал в ресторане.