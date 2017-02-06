Столичная полиция с погоней задержала подозреваемых в серии квартирных краж

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Столичные полицейские задержали троих подозреваемых в совершении серии квартирных краж. Для их поимки оперативникам пришлось пускаться в погоню и применять табельное оружие, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Участники преступной группы, взломав входную дверь, обокрали квартиру в одном из домов на улице Вешняковская. Материальный ущерб составил более 80 тысяч рублей. Затем подозреваемые на автомобиле попытались скрыться с места преступления.
В процессе погони, чтобы остановить машину с подозреваемыми, сотрудники полиции произвели предупредительный выстрел в воздух. Все трое задержанных – уроженцы Подмосковья. Двое из мужчин ранее судимы.
В автомобиле нашли похищенные из квартиры вещи. Сейчас подозреваемые заключены под стражу. Полиция проверяет их причастность к другим преступлениям, а также устанавливает места хранения и сбыта краденого.
