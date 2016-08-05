Неизвестный ночью поджег Mercedes на улице 8 Марта

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Столичные полицейские разыскивают злоумышленника, поджегшего ночью 4 августа Mercedes на улице 8 Марта, сообщает Агентство "Москва".

О горящей иномарке в полицию сообщили очевидцы. Прибывшие на место полицейские установили, что загоревшийся Mersedes-Benz ML350 4 Mаtic принадлежит финансовому директору одной из столичных фирм.

В результате пожара салон иномарки полностью выгорел. Материальный ущерб составил порядка 900 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и в настоящее время ведут розыск преступника.

В тот же день в Подмосковье неизвестные подожгли два автомобиля бывшего начальника УВД по Егорьевскому району. В момент поджога Евгений Дорожкин был в доме с женой и двумя детьми.

Автомобили Mercedes и Nissan Murano, припаркованные во дворе, сгорели дотла. Также частично обгорел дом бывшего полицейского.