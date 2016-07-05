В Подмосковье задержали вора в законе по кличке Агас Ереванский

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Подмосковные полицейские задержали так называемого вора в законе по кличке Агас Ереванский. Он подозревается в хранении наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД по области.

44-летний Агас Ереванский был задержан в Железнодорожном, который является частью Балашихи. По предварительным данным, мужчина прибыл в Подмосковье и, пользуясь своим положением в преступной иерархии, осуществлял расстановку в различных районах области подконтрольных ему лиц, занимающихся квартирными кражами и организацией поставок наркотических средств.

При личном досмотре у него изъят сверток с веществом серого цвета, которое по результатам исследования является наркотическим средством – героином массой около 9 грамм.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение и хранение наркотического средства. В настоящее время задержанный проверяется на причастность к совершению преступлений на территории Подмосковья.

В конце июня в деревне Починки Ногинского района Подмосковья сотрудники правоохранительных органов задержали вора в законе по прозвищу Циркач. При себе у него было 3,5 грамма кокаина.