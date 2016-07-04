Форма поиска по сайту

04 июля 2016, 10:07

Безопасность

Мужчина пытался застрелиться в тире на северо-западе города

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Мужчина ранил себя и еще одного человека из пистолета в попытке застрелиться в тире на северо-западе столицы, сообщили в пресс-службе московского главка МВД.

Инцидент произошел сегодня утром по адресу Волоколамское шоссе, до 86. По данным полиции, двух человек доставили с огнестрельными ранениями в больницу. В настоящий момент проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Как сообщает подробности ТАСС, пострадавший направил оружие себе в грудь и пытался выстрелить – в этот момент сотрудник тира попытался ему помешать, в результате чего сам был ранен в ногу.

