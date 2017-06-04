Форма поиска по сайту

Новости

04 июня 2017, 15:40

Безопасность

Полиция арестовала 12 человек по делу о терактах в Лондоне

Фото: ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Dominic Lipinski

Полиция Великобритании арестовала 12 человек в рамках расследования терактов в Лондоне 3 июня. Все задержанные проживали по соседству с одним из нападавших, сообщает британское издание The Guardian.

Спецоперация прошла на востоке Лондона в районе Баркинг.

Вечером в субботу, 3 июня, микроавтобус сбил пешеходов на Лондонском мосту, спустя несколько минут произошло нападение на рынке Боро. В результате атак погибли семь человек, 48 пострадали. Трое террористов ликвидированы полицией.

