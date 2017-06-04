Теракты в Лондоне: шесть человек погибли, почти 50 попали в больницы

Фото: FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Dominic Lipinski

Жертвами серии атак в Лондоне стали шесть человек. Об этом говорится в заявлении полиции. По данным скорой помощи, 48 человек получили различные травмы и госпитализированы. Случившееся признали терактами.

Первый инцидент произошел на Лондонском мосту около 22:30 по местному времени (00:30 по московскому времени). По словам очевидцев, белый фургон наехал на большой скорости на пешеходов. Затем злоумышленники, вооруженные ножами, вышли из автомобиля и напали на прохожих.

Из-за нападения жителей домов, расположенных неподалеку от моста, эвакуировали. Четыре станции лондонского метро были закрыты для пассажиров.

Через некоторое время Скотленд Ярд сообщил о другом инциденте, случившемся на рынке Боро (Borough Market). Также сообщалось о третьей атаке – в районе Воксхолл, однако позже выяснилось, что он не связан с двумя предыдущими.

Правоохранительным органам удалось уничтожить троих нападавших. По предварительной информации, на них были надеты жилеты, начиненные взрывчаткой, однако позже выяснилось, что это были муляжи.

По словам представителя посольства РФ в Лондоне, в серии ночных атак в Лондоне россияне не пострадали. На странице диппредставительства в Facebook приводится телефон для экстренных случаев: +44 (0) 7768 566 868.