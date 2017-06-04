Форма поиска по сайту

04 июня 2017, 03:01

Полиция объявила атаки на Лондонском мосту и рынке Боро терактами

Фото: Dominic Lipinski/FA Bobo/PIXSELL/PA Images

Полиция выступила с официальным заявлением, в котором назвала нападения на людей на Лондонском мосту и рынке Боро террористическими актами. Заявление лондонской полиции цитирует Reuters.

Вечером 3 июня микроавтобус наехал на людей на Лондонском мосту. После этого из машины вышли три вооруженных ножами человека и напали на людей. В полиции также отметили, что ЧП в районе Воксхолл является поножовщиной и не связано с атаками на мосту и рынке.

В результате нападений есть раненые и погибшие. Их число уточняется. В посольстве РФ в Великобритании заявили, что россиян среди пострадавших нет.

В мае 2017 года террористический акт произошел в Манчестере. Вечером 22 мая на концерте американской поп-певицы Арианы Гранде на стадионе "Манчестер Арена" произошел взрыв. Жертвами стали 22 человека, 64 пострадали.

Исполнителем теракта оказался 23-летний Салман Абеди. Выяснилось, что теракт он планировал около года. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство". Полиция арестовала уже более 15 подозреваемых в причастности к теракту.

