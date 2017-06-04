Полиция объявила атаки на Лондонском мосту и рынке Боро терактами

Фото: Dominic Lipinski/FA Bobo/PIXSELL/PA Images

Полиция выступила с официальным заявлением, в котором назвала нападения на людей на Лондонском мосту и рынке Боро террористическими актами. Заявление лондонской полиции цитирует Reuters.

Вечером 3 июня микроавтобус наехал на людей на Лондонском мосту. После этого из машины вышли три вооруженных ножами человека и напали на людей. В полиции также отметили, что ЧП в районе Воксхолл является поножовщиной и не связано с атаками на мосту и рынке.

В результате нападений есть раненые и погибшие. Их число уточняется. В посольстве РФ в Великобритании заявили, что россиян среди пострадавших нет.