Неизвестный сообщил о взрывном устройстве на станции "Славянский бульвар"

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Сотрудники экстренных служб города прибыли на станцию метро "Славянский бульвар" для проверки информации о заложенной бомбе, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В 20.21 поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что на станции "Славянский бульвар" заложено взрывное устройство. На место прибыл дежурный отряд полиции, решается вопрос об эвакуации помещений станции", – сказал собеседник агентства.

Добавим, что сегодня вечером из-за звонка о бомбе эвакуировали Курский вокзал.

Как отметил представитель пресс-службы "Дирекции железнодорожных вокзалов" Константин Харламов, эвакуация не повлияла на расписание движение поездов.

"Система отработана; к сожалению, подобных звонков много. На расписании движения такие случаи не отражаются, есть обходные пути на перрон к поездам, минуя вокзал", – пояснил Харламов.