Полицейские отыскали предполагаемую мошенницу за 10 минут

На юге Москвы полицейские задержали женщину, которая подозревается в мошенничествах, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

В отдел полиции по району Бирюлево Восточное обратился 22-летний москвич, который рассказал, что малознакомая женщина под предлогом займа похитила у него 450 тысяч рублей. Через 10 минут после обращения подозреваемая была задержана. Ею оказалась безработная 50-летняя жительница Московской области.

В дальнейшем полицейские установили ее причастность к совершению двух аналогичных противоправных деяний. Так, злоумышленница похитила 20 тысяч рублей у 44-летней местной жительницы и более 12 тысяч рублей у 35-летней женщины.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество". В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде. Сейчас проверяется причастность женщины к другим преступлениям.

