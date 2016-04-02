Ликвидирован наркопритон в Южном Бутове

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

Полицейские выявили и ликвидировали наркопритон в Южном Бутове, сообщает пресс-служба столичного управления МВД.

Подозреваемый, 28-летний безработный уроженец столицы, предоставлял свою квартиру на улице Адмирала Лазарева наркозависимым людям.

При обыске, к которому привлекалась служебная собака, в квартире было обнаружено большое количество использованных шприцев, приспособления для приготовления раствора с наркотиком.

Возбуждено уголовное дело по статье "Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". С подозреваемого взята подписка о невыезде.