Водитель подрался с танцевавшим на крыше автобуса пассажиром

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Водитель затеял драку с пассажиром, который пробрался на крышу автобуса и принялся танцевать. Необычный инцидент произошел на Комсомльском проспекте, сообщают Дни.ру.

Пассажир залез на крышу автобуса через люк в салоне. Заметив это, водитель сначала пытался уговорить молодого человека слезть, а затем и сам полез наверх.

Разговоры ни к чему не привели, и между мужчинами на крыше автобуса завязалась потасовка, за которой могли наблюдать прохожие и автомобилисты. Некоторые снимали драку на видео.

Покончив с рукоприкладством танцор спрыгнул с крыши и бросился бежать. Далеко он уйти не сумел, и был схвачен на другой стороне дороги сотрудниками местного охранного предприятия. Позже его передали в руки полиции.