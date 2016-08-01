Форма поиска по сайту

01 августа 2016, 10:52

Полицейские задержали подозреваемую в хищении 2,5 млн рублей у банка

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

На севере Москвы задержана подозреваемая в хищении крупной суммы денег у банка, сообщает столичный главк МВД.

Ей оказалась сотрудница частной строительной фирмы, которая совместно с неустановленными соучастниками предоставила ложные документы на получение кредита в размере 3 миллионов рублей от имени предприятия.

Чтобы скрыть незаконные действия, женщина внесла платеж по кредиту в размере 300 тысяч рублей, а остатком денежных средств распорядилась по своему усмотрению. Таким образом, материальный ущерб, причиненный финансовому учреждению, превысил 2,5 миллиона рублей.

В отношении 29-летней уроженки Тверской области возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства по явке. Сейчас устанавливаются возможные соучастники противоправного деяния.

На прошлой неделе столичные полицейские раскрыли крупную схему мошенничества в сфере автобизнеса. На юге столицы были задержаны девять участников ОПГ, от действий которой, предположительно, пострадали как минимум 50 человек.

