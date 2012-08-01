Трое граждан Узбекистана изнасиловали москвичку

ИТАР-ТАСС

Сотрудники полиции задержали трех подозреваемых в изнасиловании девушки в Москве, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по г. Москве.

31 июля сотрудники ДПС ГИБДД по ВАО остановили такси для проверки документов. В салоне машины инспекторы заметили плачущую девушку.

Она рассказала полицейским, что около часа назад ее изнасиловали трое граждан одной из среднеазиатских республик. Пострадавшая указала адрес, где произошло преступление и сотрудники ДПС выехали на место происшествия. Через час подозреваемые были задержаны и доставлены в отделение полиции.

Все материалы переданы в территориальное подразделение ГСУ Следственного комитета РФ по г. Москве, где в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 131 УК РФ (изнасилование). Максимальное наказание по этой статье - до 6 лет лишения свободы.