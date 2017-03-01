Форма поиска по сайту

01 марта 2017, 14:20

Безопасность

Тело женщины нашли в подъезде жилого дома в центре столицы

Фото: ТАСС/Ростислав Кошелев

Тело женщины обнаружили в подъезде жилого дома в центре столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Оперативники нашли тело 31-летней женщины в подъезде на первом этаже жилого дома на улице Анатолия Живова. По предварительным данным, потерпевшая упала с пролета третьего этажа, ударилась головой и умерла до приезда скорой помощи.

При осмотре квартиры женщины было найдено направление на медицинское обследование в психиатрическую больницу им. В. Гиляровского, а в одной из сумочек покойной лежала записка, в которой она просила прощения.

Главное

