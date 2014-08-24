Подмосковный полицейский на личном автомобиле наехал на лося и погиб

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Подмосковный полицейский на личном автомобиле совершил наезд на лося. После этого машина съехала в кювет, от полученых травм водитель скончался на месте.

Авария произошла утром в субботу, 23 августа, на 274 километре федеральной дороги "Балтия". Находившийся в отпуске сотрудник правоохранительных органов по Дмитровскому району Подмосковья ехал по трассе на личном автомобиле. На проезжую часть выбежал лось, которого водитель, предположительно, не успел вовремя заметить.

Полицейский, находившийся за рулем съехавшей в кювет машины, погиб на месте, двое пассажиров госпитализированы с повреждениями разной степени тяжести.

По данному факту проводится служебная проверка, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.